Note in città: Concerto del Quartetto Sliwowitz nel Giardino di Palazzo de Grazia

GORIZIA - Venerdì 1° settembre alle 21 la Stagione concertistica itinerante 'Note in città' si concluderà con il concerto del Quartetto Sliwowitz, che avrà luogo Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia. Nella serata in programma eseguiranno brani di G. Bizet, A. Ramirez, M.D. Pujol, C. Saint-Saens, L. Boccherini e due composizioni del musicista gradese Giorgio Tortora. Il concerto è a ingresso libero e in caso di maltempo sarà effettuato nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia.



Il Quartetto Sliwowitz

Il Quartetto Sliwowitz è composto da Elisabetta Caon, Irene Costa, Giulia Liberalato e Giulia Sartor. Nato nel 2011 da un’idea del Maestro Franco Saretta, il quartetto unisce quattro giovani chitarriste che per il nome del gruppo si sono ispirate ad un brano del compositore gradese Giorgio Tortora intitolato 'Races, sliwowitz and anomalous smiles'. In seguito il Maestro Tortora ha Composto per loro il brano 'La poupée de porcelaine' che hanno registrato per la pubblicazione della raccolta 'Sei Quartetti'. Con questa formazione il quartetto ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali, classificandosi al 3° posto al Concorso Europeo di chitarra classica 'Enrico Mercatali' di Gorizia nel 2012 e al 1° posto al Concorso Chitarristico 'Città di Voghera' nel 2015. Le giovani musiciste hanno inoltre partecipato a numerosi Masterclass con illustri maestri tra cui Pierluigi Corona, Hubert Kappel, Oscar Ghiglia, Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Il repertorio del Quartetto comprende trascrizioni per chitarra di famosi brani di musica classica, musiche popolari e brani contemporanei per quartetto di chitarre.