Lavori al Municipio di Monfalcone: l'orologio della torre funzionerà di nuovo

MONFALCONE - Venerdì 1 settembre alle 12 l'orologio della torre del Municipio verrà messo in funzione: i cittadini interessati potranno assistervi da piazza della Repubblica. E' il segno, voluto dal sindaco Anna Maria Cisint, a significare il percorso finale dei lavori di sistemazione dell'edificio municipale la cui apertura è prevista per la prossima primavera. In questi giorni, nel frattempo si collauderà il relativo sistema di regolazione oraria.

Riqualificazione edilizia

In mattinata il sindaco farà il punto con i progettisti e l'impresa e poi con la stampa sullo stato dell'opera e successivamente sarà avviato l'orologio posto sulla Torre civica, nell'angolo destro anteriore, che è stata aggiunta all'antico palazzo solo nel 1950, con l'ultimo ampliamento della struttura, innalzata di un piano, al posto della soffitta, e l'eliminazione del tetto a falde sostituito da una copertura a terrazzo. Essa cambiò la fisionomia della sede comunale nell'attuale impostazione, mentre la facciata originale dell'edificio, di gusto pienamente ottocentesco, eretto fra il 1859 e il 1861, era simmetrica con suddivisione in tre parti. Solo nel 1892 venne costruita la loggia con balcone sostenuta da due pilastri laterali e da due colonne centrali che emergono da una breve scalinata, arricchendo la parte centrale. Da notare che l'orologio della torre del Municipio non segnava più l'ora esatta ancor prima dell'avvio del cantiere di riqualificazione dell'edificio.