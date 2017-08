Il Gruppo Hit inaugura il Settembre del Casinò Perla con il poliedrico Pago

NOVA GORICA - E’ solo una coincidenza…o forse no: a esibirsi sul palco del Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica l’1 e 2 settembre prossimi sarà Pacifico Settembre, in arte Pago. In programma, uno spettacolo musicale a 360°, completamente gratuito, che alternerà ai suoi brani più noti le cover di grandi successi italiani e di hit internazionali. Professionista versatile, in grado di esprimere le proprie qualità artistiche su più fronti e 'tenere il palco' magistralmente, Pago è allo stesso tempo cantautore, interprete, intrattenitore e show man. La sua voce ha accompagnato numerosi spot televisivi e radiofonici di successo e gli ha permesso di partecipare a importanti competizioni musicali e reality show.

I successi di Pago

Il singolo 'Parlo di te', colonna sonora dello spot di una nota casa automobilistica, è rimasto a lungo in cima alle classifiche italiane, diventando il tormentone estivo del 2005. Un successo che ha portato l’artista sardo a vincere il disco d'oro e a calcare il palcoscenico del Festivalbar. Nel 2006, dopo la vittoria al reality show 'Music Farm', condotto da Simona Ventura, Pago ha pubblicato il suo primo album, 'Pacifico Settembre', anticipato dal singolo 'Vorrei tu fossi mia'. Dopo l'uscita del secondo album, 'Aria di Settembre', nel 2009, Pago si è dedicato alle esibizioni live di cover italiane e internazionali, senza però rinunciare ad importanti collaborazioni, come quella con Franco Califano o l’ultima, con i Gipsy Gold, che la scorsa estate ha portato all’uscita del brano 'El Camino del Amor', in lingua spagnola.

Spettacoli tutto il mese di settembre

Una predisposizione, quella al cantare dal vivo, che accompagna Pago ancora oggi, e che renderà sicuramente speciali le serate al Perla, in programma rispettivamente venerdì alle 22.30 e sabato alle 23.30: sarà il pubblico della sala spettacoli Arena a decidere la playlist dell’artista, che si adeguerà alle richieste dei fan diventando un Juke-box in carne ed ossa! Gli appuntamenti con la grande musica italiana continueranno per tutto il mese di settembre, con tante sorprese e artisti di fama internazionale.