Canoa canadese al chiaro di luna con Visitait.it

STARANZANO - Sabato 9 settembre dalle 19.30 alle 21.30 sarà possibile ammirare il chiarore lunare con un'escursione nella Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona. L'attività, con la canoa canadese, è di livello medio-facile e prevede la presenza di una guida che spiegherà il percorso e accompagnerà gli escursionisti, mettendo a disposizione l’attrezzatura necessaria (canoa, casco, pagaia e giubbino di galleggiamento) e l’assistenza per godere l’esperienza con il massimo della tranquillità e del divertimento. Consigliato il costume (e un cambio completo). In caso di maltempo o condizioni meteo impreviste non idonee allo svolgimento dell’attività, sarà possibile scegliere direttamente con la guida la nuova data.



Per prenotazioni: https://www.visitait.it/attivita/escursione-lago-mare-o-laguna-canoa-canadese/

Per ulteriori informazioni: Visitait Srl |Via Stretta del Parco 4, Buttrio |389 6514885 | info@visitait.it | www.visitait.it |