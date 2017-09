Apertura delle iscrizioni ai corsi di musica gratuiti presso Palazzo De Grazia di Gorizia

GORIZIA - Lunedì 4 settembre dalle 17 alle 19, le porte di Palazzo De Grazia si apriranno per accogliere le iscrizioni ai corsi di musica gratuiti proposti nel mese di settembre dall’Associazione Casa delle Arti di Gorizia. Questo storico edificio settecentesco situato nel cuore della città, recentemente ristrutturato e restituito al suo antico splendore, sin dal lontano 1825 ha ospitato la Scuola di Musica goriziana, che nel corso di quasi due secoli ha avuto il merito di creare intere generazioni di musicisti, che si sono affermati in campo nazionale ed internazionale, dando lustro alla nostra città.

Riapertura della storica sede

Ora l’Associazione Casa delle Arti di Gorizia riaprirà la storica sede con l’obiettivo di promuovere la formazione dei giovani offrendo loro la possibilità di scegliere uno strumento e sperimentarlo, sotto la guida di insegnanti professionisti. Nel mese di settembre tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della musica potranno iscriversi alle lezioni gratuite di pianoforte, chitarra, violino, flauto, clarinetto, violoncello, arpa, canto ecc. In base alle richieste pervenute dal mese di ottobre saranno attivati, a pagamento, i corsi relativi agli strumenti richiesti. L’organizzazione e i programmi d’insegnamento della nuova Scuola di Musica saranno conformi a quelli previsti dal piano di studi in vigore presso i Conservatori di Musica Statali, articolati in Corsi Pre-Accademici di I, II e III livello. La retta mensile comprenderà lezioni teoriche e pratiche, saranno inoltre previste eventuali agevolazioni per nuclei familiari con più studenti iscritti ai corsi. Le lezioni strumentali saranno arricchite dalle materie complementari (teoria e solfeggio, armonia, storia della musica), e da eventuali esercitazioni di musica d’insieme. Per i bambini dai 3 ai 7 anni è previsto un Corso di orientamento musicale atto a semplificare la natura della disciplina musicale e a trasformare in gioco l’apprendimento dello strumento.

Prenotazioni

Per prenotare gratuitamente il proprio corso da lunedì 4 settembre basterà rivolgersi alla segreteria dell’Istituto di Musica, sita a Palazzo De Grazia, via Oberdan 15 a Gorizia, oppure contattare il numero 389 4669121 (mail: istitutodimusica@casadellearti.eu). La segreteria sarà aperta al pubblico tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19.