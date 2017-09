"Nei suoni dei luoghi": a Cormòns un viaggio nel repertorio pianistico

CORMONS - Torna in provincia di Gorizia il 'Festival Nei Suoni dei Luoghi', organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle Bcc del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. L’appuntamento è per sabato 2 settembre alle 20.45 a Cormòns, nel Cortile dell'elegante Palazzo Locatelli, sede del Comune oltre che dell’Enoteca cittadina e del Museo Civico del Territorio, con un significativo viaggio nel repertorio pianistico condotto da Adelajd Zhuri. Realizzato in collaborazione con l’Accademia delle Arti di Tirana il concerto, a ingresso libero e accessibile, in caso di pioggia si terrà nella Sala Civica sempre a Palazzo Locatelli.

Il concerto

Si partirà dalla Sonata op.10 no.3 in re maggiore, penultima riflessione beethoveniana intorno al pianoforte, emblematica del linguaggio estremo del grande compositore. A seguire, una rassegna dei grandi compositori-pianisti che hanno segnato la storia del sovrano degli strumenti musicali tra i quali Chopin, Rachmaninov e Liszt, in un percorso diviso tra virtuosismo e ambizione verso il canto strumentale, che il pianoforte, strumento solo apparentemente a percussione, realizza in modo sorprendente. Adelajd Zhuri suona il pianoforte dall’età di 6 anni. Ora, all’età di 19 anni, ha già vinto numerosi premi nel suo paese, in Albania, e in Italia (Barletta). A oggi ha tenuto sei concerti come solista e ha preso parte a molti altri. Ha inoltre frequentato numerose Masterclass con rinomati professori.

Prossimo appuntamento domenica 3 settembre

Si resta in provincia di Gorizia per il prossimo appuntamento di 'Nei Suoni dei Luoghi' domenica 3 settembre alle 20.45 nella Chiesa di San Gottardo a Mariano del Friuli con Damjan Stanković al violoncello e Francesca Sperandeo al pianoforte.

Per informazioni Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org