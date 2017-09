Ikea presenta il nuovo menù bimbi biologico in collaborazione con WWF

VILLESSE - Dal primo settembre, due nuovi menù bimbi saranno disponibili nei ristoranti Ikea: il Bio Pollo a forma di cavallino, tipico della tradizione Svedese, con le patatine da agricoltura biologica o la Bio Pastasciutta. Entrambi i menù sono accompagnati da Bio Succo e Bio Polpa di frutta. Il momento della scelta del pasto si trasforma in un’occasione di gioco e di educazione, grazie al nuovo kit regalo realizzato in collaborazione con il Wwf, pensato per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sul mondo degli animali e della natura, anche attraverso il tema dell’alimentazione sostenibile.

Il kit gioco: un appetito da oranghi, delfini & co

Il nuovo kit-gioco pensato da Ikea e Wwf prevede al suo interno 10 magnestick, raffiguranti altrettanti animali a rischio come l’Orango, la Tigre e il Panda. La vera novità, però, è la realtà aumentata. Scaricando l’app 'Colleziona la natura Ikea', si dovrà inquadrare il magnestick con lo smartphone o con il tablet per far sì che le immagini prendano vita sullo schermo. Sempre attraverso l’app si potranno scoprire curiosità riguardo ogni animale raffigurato e accedere a ricette per preparare piatti gustosi che ricordano le abitudini alimentari delle varie specie. Insieme ai magnestick, i bambini troveranno nel kit-gioco un piccolo 'manuale dell’esploratore' con giochi ed altre informazioni, su ogni animale. In ogni kit sarà inoltre presente una cartolina per vincere subito uno dei 1000 buoni pranzo in palio del valore complessivo di 200.000 euro (composti da 10 buoni del valore di 20 euro ciascuno da spendere nei ristoranti Ikea fino al 15 agosto 2018).

Educazione ambientale

Da sempre Wwf si occupa di educazione ambientale, con l’obiettivo di coinvolgere ragazzi e famiglie e favorire quindi un reale cambiamento nei comportamenti, nelle scelte e negli stili di vita. Ikea dedica da sempre un'attenzione particolare alla qualità dei prodotti proposti ai bambini, con un’offerta in grado di coniugare gusto, aspetti nutrizionali e tutela dell’ambiente