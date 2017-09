"Nei suoni dei luoghi": a Mariano del Friuli violoncello e pianoforte nella Chiesa di San Gottardo

MARIANO DEL FRIULI - Resta in provincia di Gorizia il Festival 'Nei Suoni dei Luoghi', organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle Bcc del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. Domenica 3 settembre alle 20.45 sarà la volta di Mariano del Friuli. Nella Chiesa di San Gottardo, eretta nel 1756, si terrà il concerto, a ingresso libero, di Damjan Stanković, membro degli ensemble da camera Taurunum e Chamber Orchestra of Vojvodina, e Francesca Sperandeo, pianista del Trio Operacento con il quale svolge un’intensa attività concertistica.

Il programma

A fianco dell'idioma cosiddetto 'ungherese', in realtà di stampo zingaresco, del grande violoncellista David Popper, del quale verrà proposta Rapsodia Ungherese Op. 68, Damian Stanković proporrà la bellissima Sonata giovanile di Ligeti per violoncello solo. Completano il programma un curioso pastiche arcaizzante di Schnittke (Suite in the Old Style Op. 80) e una delle più toccanti pagine russe per il duo violoncello e pianoforte: la Sonata Op. 40 che Shostakovich completò nel 1934, proprio poco prima della censura stalinista della sua Lady Macbeth.

Damjan Stanković è nato nel 1996 a Belgrado in una famiglia di musicisti. Ha vinto primi premi e altri premi speciali in concorsi nazionali, internazionali e festival, in particolare nel 2015 ha ottenuto un premio speciale a Nis.

Francesca Sperandeo ha ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi concorsi sia in formazione cameristica che come solista. Con il Trio Operacento ha registrato un cd per Radio Tre ed è stata invitata a partecipare all’Akademie für Kammermusik Lockenhaus. È la pianista accompagnatrice della classe di violoncello della Internationale Sommerakademie Universität Mozarteum di Salisburgo e insegna pianoforte presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro.

Prossimo appuntamento in Veneto

Sconfinamento in Veneto per il prossimo appuntamento di 'Nei Suoni dei Luoghi'. In collaborazione con il Festival internazionale di musica di Portogruaro, a Lugugnana di Portogruaro si terrà il concerto il Quartetto Anemoi. Quattro flauti provenienti dall’Italia, dalla Macedonia e dalla Slovenia, per una serata che ruoterà intorno ai temi dell’arcaico, dell’esotico e del pittoresco.

