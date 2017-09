Ultima settimana di apertura della mostra alla Biblioteca di Gorizia

GORIZIA - Prosegue con successo alla Biblioteca statale isontina l'esposizione 'Retrospettiva di suor Maria Adelgundis'; dipinti e disegni, a colori e in bianco e nero, in gran parte inediti, realizzati dalla religiosa, artista e insegnante dell'Istituto Nostra Signora di via Santa Chiara a Gorizia, scomparsa lo scorso anno a 103 anni di età. Dopo il successo dell'inaugurazione sono centinaia le persone che ogni giorno visitano la mostra allestita nella Galleria d'arte 'Mario Di Iorio'.

Orari e giorni per la visita

Fino al venerdì 8 le opere su carta e tele saranno esposte in Bsi, successivamente verrà inaugurata una seconda sezione, arricchita e ampliata dai curatori Umberto Miniussi e Roberto Mariano, nella sede dell'Istituto di via Santa Chiara. In mostra sono ancora disponibili per i visitatori dei cataloghi delle opere con anche un ricordo della religiosa del direttore della Bsi, Marco Menato.

Gli orari di apertura della galleria della Biblioteca di via Mameli 12 sono, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 18.30, il sabato fino alle 13, con ingresso libero.