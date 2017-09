Villa Coronini si trasforma ne "Il palazzo incantato"

GORIZIA - Dopo il successo delle scorse edizioni, Villa Coronini si trasformerà nuovamente nel Palazzo incantato: sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 settembre (con doppia replica alle 17 e alle 18.15) sarà riproposto il progetto rivolto ai bimbi e alle famiglie che coniuga la visita museale al teatro, per un percorso originale, creativo e interattivo. Le visite teatralizzate a Palazzo Coronini sono una produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con la Fondazione Coronini. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle stanze del palazzo da due strani personaggi, il maggiordomo e la governante. Un’occasione per conoscere la storia, i segreti e le curiosità che racchiude la storica dimora di viale XX Settembre. Oggetti e stanze raccontano infatti di tempi andati, di viaggi, di gioie e di fatti drammatici. Durante la visita saranno ripercorsi cinque secoli di storia, guidati da personaggi un po’ veri e un po’ fantastici che ci sveleranno i misteri che avvolgono quest’antica dimora. I bimbi dovranno scoprire cosa si cela dietro la scomparsa misteriosa di un orologio magico, capace di proiettarli in cinque diversi secoli di storia. Il risultato sarà un gioco teatrale che racconterà la storia di un monumento magnifico, lasciando ai piccoli spettatori la gioia della partecipazione ludica e la scoperta della storia passata. Palazzo incantato è ideale per i piccoli visitatori dai 6 ai 10 anni, da soli o accompagnati.

Per prenotazioni rivolgersi alla Fondazione Coronini, chiamando lo 0481 533485 o scrivendo una mail all’indirizzo info@coronini.it.