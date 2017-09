Gruppo Hit: al via il DealerEM, la sfida tra i professionisti dei casinò europei

GORIZIA - Al via lunedì 4 settembre al Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica il DealerEM, torneo che vede sfidarsi a colpi di poker i professionisti dei più prestigiosi casinò europei. Ospitato per la terza volta in una struttura del Gruppo Hit, l’evento è giunto alla sua 22ma edizione ed è aperto a tutti i dipendenti delle case da gioco del Continente. Tra i circa 200 partecipanti provenienti da 18 Paesi europei, anche otto italiani: due dal Casinò di Venezia e sei dal Casinò di Campione. Il primo 'Side Event' comincerà lunedì sera, mentre la finalissima è attesa giovedì: una quattro giorni all’insegna di tecnica, abilità e adrenalina, che alternerà al poker tanti appuntamenti dedicati al glamour e al divertimento. Miro Karlaš, responsabile Perla Poker Room del Perla Casinò & Hotel, ha dichiarato: «Il campionato DealerEM è molto di più di una competizione. Da oltre 20 anni è sinonimo di divertimento, adrenalina, energia positiva ed è un’occasione di incontro e arricchimento reciproco fra i professionisti dei casinò provenienti da tutta Europa. Siamo orgogliosi di ospitarlo per la terza volta: una grande occasione per promuovere i nostri centri di gioco e intrattenimento e le attrazioni turistiche del territorio».