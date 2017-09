La nuova Unione Fincantieri Monfalcone è stata ufficialmente presentata alla città

MONFALCONE - 'La storia, oggi'. Questo lo slogan con cui la nuova dirigenza dell’Unione Fincantieri Monfalcone ha presentato, sabato 2 settembre, le squadre per la stagione 2017-2018 presso il centro commerciale Belforte della città.

Le nuove maglie Adidas

Davanti a centinaia di appassionati e curiosi il nuovo presidente, Gabriele Montanari, ha svelato le nuove maglie Adidas, ufficializzando così l’accordo di fornitura con la casa tedesca. L'accordo prevede anche una partnership con il rivenditore ufficiale 'Officina dello Sport', nuova catena di negozi di distribuzione dei top brand che aprirà la filiale al Terminal Nord di Udine a fine ottobre, valorizzando l’immagine della società cantierina e assicurando visibilità e opportunità a tutti i giovani tesserati dell’Ufm, da quest’anno scuola calcio della Milan Academy.

Progetto per il settore giovanile

Il responsabile del settore giovanile nonché centrocampista azzurro, Piero Zanolla, ha illustrato l’ambizioso progetto tecnico partito a Monfalcone per la formazione dei piccoli calciatori, davanti ai tanti giovani monfalconesi con la maglia rossonera e ai tecnici della Milan Academy Loris Pradella e Otello Di Remigio. Ha preso poi la parola direttore generale Federico Gangi che ha annunciato la volontà di collaborare con l’amministrazione comunale guidata da Anna Cisint e con il consigliere delegato allo sport Francesco Volante per la realizzazione di progetti formativi per i ragazzi anche oltre al gioco del calcio con l’Associazione 'Askii Brainery per l’educazione permanente'.

Lancio del nuovo sito e canali social

Innovativo e sorprendente il lancio in diretta da parte di Michele Zucchini del nuovo sito, www.calcioufm.it da uno schermo posto sul palco, con il falco, simbolo di Monfalcone, che entra volando nel Comunale di via Boito ricostruito in realtà virtuale: strumenti provenienti dall'Information Technology per una società che di dilettantistico ha ormai solo la categoria. A questo bisogna aggiungere i canali social, dalla pagina Facebook a YouTube, come veicolo per avvicinare tifosi e appassionati, che già in queste settimane hanno registrato decine di migliaia di visualizzazioni.

I primi risultati nella partita di Coppa Italia

L’entusiasmo ha coinvolto anche il nuovo direttore finanziario Massimiliano Montanari ed ex calciatori come Bruno Barile, talento monfalconese degli anni settanta, Aldino Petraz, figura storica del Cosulich e oggi allenatore dei 'Primi calci', Massimo Radina, presentatore di Telefriuli che ha ottimamente condotto l’evento, il presidente del Coni regionale Giorgio Brandolin, il consigliere regionale Diego Moretti, il rappresentante della Figc Gastone Giacuzzo, senza dimenticare il capitano Michele Contento, Ivano Milan, Simone Pelos che, nella partita di coppa di domenica 3 settembre contro l’Opicina hanno ipotecato la qualificazione con un secco 3-0. I gol di Pelos e Battaglini confermano che con il duro lavoro ed il giusto metodo i risultati arrivano sia sul campo che dietro la scrivania.

Aperte le iscrizioni per le giovanili della Milan Academy

Le sorprese non sono finite, si sono aperte le iscrizioni per le giovanili della Milan Academy, al numero 0481 281430 o alla mail info@calcioufm.it, ma soprattutto, alla chiusura del mercato con l’ultimo atteso innesto, in pieno centro a Monfalcone sarà presentata la terza maglia Adidas assieme alla campagna abbonamenti.

«La storia si scrive, ogni giorno».