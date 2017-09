Viaggio nella Memoria da Redipuglia a Caporetto: torna il treno storico

REDIPUGLIA - Domenica 5 novembre si terrà la tradotta internazionale in treno storico a vapore con rievocatori in divisa d’epoca. «È possibile tentare di far provare antiche emozioni e sensazioni semplicemente promuovendo un viaggio in treno? Certamente sì se ad accompagnare i viaggiatori sono i rievocatori nelle uniformi d’epoca degli eserciti allora schierati in lotta». La meta è il paese di Kobarid (Caporetto-Karfreit), partendo da Redipuglia, luogo simbolo per eccellenza della comune memoria europea della Grande Guerra.

L'itinerario a bordo di una locomotiva a vapore

Con gli autopullman dalla Regia Stazione di Redipuglia, si raggiunge Gorizia e la Stazione della Transalpina. Qui si attraversa quasi senza accorgersene quel confine di stato che non c’è più, simbolo antico delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. La Stazione della Transalpina, nella Repubblica Slovena, è oggi un monumento di sé stessa e di quella 'Ferrovia Meridionale' che seguendo un percorso ottimale congiungeva Trieste a Vienna. Al traino di una locomotiva a vapore sulla storica tratta 'Redipuglia Most na Soči (Santa Lucia)', i passeggeri si muovono non solo su binari d’acciaio, ma anche sui binari della storia. Nelle varie carrozze del convoglio giunge la voce di uno speaker che narra i principali avvenimenti accaduti nella valle dell’Isonzo mentre la locomotiva lentamente costeggia il fiume, sbuffando il suo bianco vapore.

Il proseguo verso la Slovenia

Giunti a Most na Soči i passeggeri saliranno sui pullman per continuare l’itinerario a Caporetto, dove visiteranno il museo e l’Ossario che custodisce le salme di 7014 soldati italiani, e a Kolovrat, dove parteciperanno alla rievocazione storica allestita solo per l’evento. La lunga dorsale nota come Kolovrat posta di fronte al celebre gruppo del Monte Nero – Krn, conserva parte delle trincee italiane della terza linea difensiva (1917) che dominano la valle dell’Isonzo – Soca. L’allora sconosciuto ufficiale, il tenente Erwin Rommel, in forza al Battaglione da Montagna del Würtenberg il 25 ottobre de 1917 con le forze al suo comando superò a sorpresa, ma non senza difficoltà, le difese italiane del Kolovrat per proseguire in direzione del Kuk, raggiungendo infine anche il Matajur solo cinquantadue ore dopo l’inizio dell’attacco.

Programma

L'accoglienza dei partecipanti è prevista per le 7.45. Alle 8.20 il pullman partirà da Redipuglia per raggiungere in un'ora il punto di partenza per il treno storico a vapore dalla Stazione della Transalpina (alle 9.20). Il rientro, sempre in pullman, è previsto per le 20.30. Gli orari e il programma potranno subire variazioni in caso di pericolo d’incendi, avverse condizioni meteo o problemi tecnici.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione include: trasporto in pullman Redipuglia? – Gorizia (Stazione della Transalpina) – Redipuglia, viaggio in treno storico a vapore tratta Nova Gorica – Most na Soči – Nova Gorica, trasporto in pullman Most na Soči – Caporetto – Kolovrat – Most na Soči, speaker storico a Bordo del treno, esperto sui siti della Grande Guerra per tutto il percorso di visit, pranzo in ristorante con piatto tipico sloveno, dessert e bevande incluse (1/4 vino, 1/2 acqua), animazioni storiche, ingresso al museo di Caporetto, visita all’Ossario di Caporetto e saluto in musica a Caporetto. In caso di pericolo di incendi, avverse condizioni meteo o problemi tecnici la locomotiva a vapore sarà sostituita da un locomotore diesel o il trasporto verrà effettuato in pullman.

Prezzi

La quota di partecipazione per gli adulti è di 93 euro, bambini dai 4 ai 12 anni 55 euro, bambini dai 0 ai 3 anni 5 euro (pranzo escluso). Se un gruppo è dotato di pullman proprio vi può essere una variazione di prezzo. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni contattare: info@prolocofoglianoredipuglia.it. L'organizzazione tecnica affidata all'Agenzia C.L.U.B. di Radovljica (Slo), condizioni di partecipazione disponibili presso le sedi.