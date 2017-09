Allo Ial di Monfalcone corso gratuito per ceramisti con Garanzia Giovani

MONFALCONE - Non un semplice corso di artigianato, ma a tuti gli effetti un laboratorio artistico, dove manualità e senso creativo si sposano perfettamente. Per diventare ceramisti, ovvero sapienti modellatori di porcellane e maioliche, basta iscriversi al nuovo corso gratuito di 250 ore dello Ial di Monfalcone, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Dedicato agli under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani Fvg (fasce 2 o 3), il percorso punta a formare professionisti capaci di eseguire, sulla base di propri disegni, prodotti in ceramica, impastando argille, forgiandole e successivamente decorandole. All’interno della sede Ial, sarà, dunque, ricreato un vero e proprio laboratorio artigiano, dove i partecipanti potranno sperimentare e apprendere tutte le fasi del ciclo produttivo della ceramica, le tecniche della tradizione italiana e strizzare l’occhio anche agli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, Per gli interessati, i contenuti del corso saranno presentati, martedì 12 settembre alle 10, presso l’Europalace Hotel via Cosulich 20, Monfalcone. Info e iscrizioni: www.ialweb.it; 0481 414219; elisa.spadaro@ial.fvg.it