Autismo: Renzi visita residenza di Medea

MEDEA - Il segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi, è stato in visita, il 6 settembre, al Centro residenziale per autismo 'San Giovanni de Matha', nel comune di Medea. Nel corso della visita - durante la quale è stato accompagnato dalla presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani - i Padri Trinatari, che gestiscono la struttura, hanno spiegato all'ex premier le tecniche innovative messe in atto a Medea, quali la terapia occupazionale e la stimolazione sensoriale.

Renzi ha voluto interloquire con il personale sanitario e con gli educatori, per rendersi conto direttamente e in dettaglio del funzionamento della struttura, delle problematiche connesse al "dopo di noi" e in particolare delle esigenze di risorse da dedicare all'autismo. In proposito, Renzi ha definito "straordinaria" la realizzazione dell'Ordine Trinitario a Medea ed ha colto l'occasione per assicurare che non sarebbe mancata l'attenzione del Pd "nei confronti di bisogni che toccano tante famiglie italiane".