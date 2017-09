Gusti di Frontiera: Cresce ancora il Borgo Oriente. Per la prima volta sbarcano a Gorizia Russia e Repubbliche baltiche

GORIZIA - Sushi in tante gustose varianti, i saporiti piatti tipici della cucina israeliana, come falafel e hummus, gli irresistibili dolci mediorientali, ma anche foulard in bambù e capi di abbigliamento tailandesi, o ancora la Vyshyvanka, la tipica camicia armena diventata un segno di stile tra star e modelle. Il Borgo Oriente cresce ancora rispetto all’edizione 2016, portando a Gusti di frontiera ben 18 espositori, che offriranno un’ampia gamma di leccornie, ma anche pezzi di artigianato, pietre dure, foulard e tutti gli ingredienti necessari a riproporre a casa i sapori orientali. Ma piazzale Donatori di sangue ospiterà quest’anno anche i cocktail di ispirazione orientale, grazie alla presenza di Franco Cruder, barman di origine tedesca ma da tempo insediato a Trieste, conosciuto nel mondo del beverage nazionale e internazionale. Altrettanto particolari le pietanze che potranno essere gustate nel Borgo Russia e Repubbliche baltiche, che sbarcherà in corso Verdi arricchendo da giovedì 21 a domenica 24 la kermesse enogastronomica goriziana con specialità di Ucraina, Russia, Lituania, Lettonia e Transilvania.

Il Borgo Oriente

Dato il successo ottenuto nel 2016, la presenza orientale è stata ulteriormente implementata sia nella presenza numerica che nella gamma di stand. Chi ama l’India non potrà che apprezzare antipasti come le polpette Vadai o il Pakora, ma anche il pollo in tante succulente varianti prima fra tutte quella al curry, mentre i cuochi cinesi prepareranno, oltre al classico sushi composto da urumachi nighiri e sashimi, anche il ramen, cioè la zuppa di spaghetti al manzo e gamberi, per finire in dolcezza con i dorayachi alla nutella. Nel ristorante giapponese non ci sarà solo Sushi, ma anche il Dorayaki, un apprezzatissimo dolce al cioccolato. Immancabile la presenza della Thailandia, con il riso fritto Khao Pat, l’insalata di papaya e la zuppa di cocco. Il menù vietnamita permetterà di assaporare Goi cuon e Nem, rispettivamente involtini estate e primavera, Ha Cao, ovvero ravioli vietnamiti, Bun tao e Pho xao, cioè spaghetti e tagliatelle di riso, Mien trong, insalata di spaghetti di soia, e Banh/My, panino arrostito. Una novità del Borgo Oriente 2017 sarà la presenza di Israele con la sua ricchissima e irresistibile cucina: il re dei cibi israeliani è il falafel delizioso mix di ceci e/o fave e spezie, da provare così come l’hummus, salsa di origine libanese a base di pasta di ceci tritati e mescolati con Tehina, salsa a base di sesamo. E ancora la Shwarma, cibo di strada estremamente popolare in Israele, composto da tipiche fettine di carne di tacchino, pollo o agnello, simile nello stile al Doner Kebab Turco, da mangiare insieme alla pita. Tante le curiosità che saranno proposte, dal Simit, ciambella di pane al sesamo turca, ai dolci a base di mandorle e miele abbinati al the alla menta del Medio Oriente. E ancora frutta esotica disidratata, incensi e pietre dure, oltre ad abbigliamento tipico di Thailandia e Indonesia. Un’occasione per fare un viaggio quindi nella cucina e nei prodotti tipici del mondo orientale, ma anche un’opportunità per rifornire le proprie dispense di spezie e sali particolari, come quelli provenienti dall’Himalaya o dall'Iran o da Bali, oltre che di pregiati e gustosi the coltivati in Tibet e Nepal.

Il re dei cocktail

I cocktail preparati da Franco Cruder completeranno la gamma offerta dal Borgo Oriente. Tra i soci fondatori dell’Abi professional, associazione che raccoglie i barman professionisti, il pluripremiato campione italiano di cocktail, rappresentante dell’Italia nel 2010 a Cuba nella sfida tra cento barman d’eccellenza di tutto il mondo, proporrà a Gusti di frontiera tre drink orientali: Namastè sarà preparato con sakè, infuso speziato, liquore di rosa, sciroppo di fiori, succo di mela e gocce di essenza di lemon grass, Yuuki con vodka, midori, succo fresco di lime, coriandolo, bitter lemon e liquore di pesca, Miwako com gin, zenzero fresco, liquore di pompelmo e hibiscus, polpa exotic-cinnamon e ginger beer.

Il Borgo Russia e Repubbliche baltiche

Il mappamondo del gusto avrà un ulteriore importante tassello nella 14esima edizione della kermesse, con l’introduzione della presenza del Borgo Russia e Repubbliche baltiche. Da Russia, Lituania e Lettonia arriveranno caviale, vodka, marmellate e birre, mentre dal Caucaso il kebab e dolci tipici. Un’occasione per assaggiare tra le altre leccornie i Vareniki, piatto tipico della cucina ucraina, ovvero piccoli ravioli di forma triangolare che si possono realizzare con svariati ripieni. Dalla Transilvania saranno proposti Langos, focaccia fritta con panna, i dolci Kuros (ben noti a Gusti di frontiera nella versione ungherese) e il dessert Gombocz. Tra i prodotti artigianali non solo le ben note Matrioska, ma anche l’ucraina Vyshyvanka, la classica camicia ricamata con motivi floreali, costume nazionale del Paese dell'est Europa.

I volontari

Anche per questa edizione di Gusti di frontiera il Comune è a caccia di volontari che garantiscano il servizio informazioni per i visitatori. Il loro compito sarà di fornire indicazioni sulla logistica della manifestazione, relativamente alla dislocazione dei Borghi, alla viabilità e al posizionamento dei punti informativi e di servizio, in stretta collaborazione con il personale comunale addetto alla gestione del territorio e con il Punto Giovani. Il termine per presentare la propria candidatura è stato prorogato a venerdì 15 settembre, con le modalità indicate nel bando disponibile nel sito internet del Comune. Unici requisiti richiesti sono il compimento della maggiore età e la voglia di fare un’esperienza formativa ed entusiasmante.