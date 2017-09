Trentenne monfalconese sbanda e si cappotta con l'auto

GORIZIA - L'incidente si è verificato domenica 10 settembre nel pomeriggio per la perdita del controllo del veicolo dovuta alla forte pioggia. La donna, una trentenne di Monfacone, si è capottata con la sua macchina in località Selz a Ronchi dei Legionari ed è stata soccorsa dal personale medico del 118. Sul posto anche la polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco di Gorizia per i rilievi, regolamentare la viabilità e la bonifica della sede stradale. Come riportato da Il Gazzettino fortunatamente nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli in transito. Le condizioni della donna sono buone e non è in pericolo di vita.