Buona la prima! L'UFM sigla la prima vittoria del nuovo campionato

MONFALCONE - Terza vittoria consecutiva per la nuova Unione Fincantieri Monfalcone che conquista i primi tre punti da neopromossa in Seconda categoria. Partita che, complice il maltempo, parte a ritmo basso senza grandi occasioni, l'UFM è padrona del campo ma gli uomini di Spagnoletto rispondono bene e reggono la fase difensiva con ordine e fisicità. Nella ripresa Trentin inserisce Andrian a centrocampo e Logar sulla fascia sinistra, oltre a Goriup, Tessari e Pohlen, velocizzando la manovra e aprendo un assedio alla porta di Markovic che si concretizza al 25' minuto con un 'uno due' tra Airoldi e Logar con quest'ultimo che incrocia sul secondo palo insaccando un pallone che scaccia l'apprensione del bel pubblico del 'Comunale'.

Cronaca

Partita controllata dall'UFM nel primo tempo che non sfonda e ha un brivido per il palo del Muglia al 35'. Nel secondo tempo il ritmo si alza e con gli ingressi di Andrian e Logar l'UFM trova il varco al quarto tentativo con Logar che raccoglie un preziosissimo assist di Airoldi e insacca di sinistro. Raddoppia Airoldi al 38' con un perfetto diagonale sul secondo palo di sinistro.

Prossimi incontri

Domenica 17, sempre al 'Comunale' di via Boito, andrà in scena la seconda giornata con il derby Romana-UFM, mentre mercoledì 20 alle 18 il campo dei biancazzurri ospiterà una partita del torneo under 17 'Trofeo Nereo Rocco' A.C. Milan- N.K. Olimpija Ljubljana.