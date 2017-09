Al Teatro Verdi di Gorizia al via la seconda fase della campagna abbonamenti

GORIZIA - Al via la seconda fase della campagna abbonamenti alla stagione artistica 2017-2018 del Teatro Verdi di Gorizia. La biglietteria sarà chiusa da mercoledì 13 a venerdì 15 settembre, ma da sabato 16 saranno messi in vendita i nuovi abbonamenti: a seconda delle disponibilità sarà possibile sottoscrivere Prosa, Musica&Balletto, Grandi eventi, Fedeltà 2 e Fedeltà 3, Young Pomeridiane e Off, anche in questo caso con prelazioni per ulteriori acquisti. Da sabato 23 settembre saranno disponibili gli altri pacchetti: Eventi Smile (2 spettacoli: Signori si nasce … e noi? – Brachetti-Solo), Eventi Musical (2 spettacoli: La febbre del sabato sera – Dirty Dancing), Eventi International Dance (2 spettacoli: El Tango – I capolavori del Balletto Russo), 3 Stelle Contemporaneo (3 spettacoli: Giselle – Mariti e Mogli – Due), 3 Stelle Classico (3 spettacoli: Sogno di una notte di mezza estate – La vedova scaltra – I capolavori del Balletto Russo). In questo caso le prelazioni riguarderanno i biglietti per i tre fuori abbonamento. Bisognerà invece attendere il 7 ottobre per poter acquistare i singoli biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone.

Orari biglietteria

Fino al 26 ottobre la biglietteria del Teatro (via Garibaldi 2a - tel. 0481 383601) sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Lo sportello sarà chiuso nei giorni festivi, dal 13 al 15 settembre e il 6 ottobre. Da venerdì 27 ottobre aprirà i battenti il botteghino del Verdi (Corso Italia, tel. 0481 383602), dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.