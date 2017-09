Torneo Gorizia in 4 lingue: grande successo per le mini Olimpiadi goriziane

GORIZIA - Tra una schiacciata e un volteggio, il Torneo internazionale giovanile Gorizia in 4 Lingue si è confermato una vera e propria festa dello sport. I 500 under 19 della regione, dell’Austria, della Slovenia e della Germania si sono sfidati in pallavolo, pallacanestro, tennis, karate e teamgym, mettendosi alla prova, facendo nuove amicizie e divertendosi, tutto con la regia dell’associazione Smilevents. È stato ancora una volta un successo la trasformazione del quartiere fieristico di via della Barca in una vera e propria cittadella dello sport, in cui le squadre non solo hanno pernottato e mangiato, ma hanno anche gareggiato. In particolare il padiglione D, utilizzato per le acrobazie dell’Open International Teamgym Cup, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ospitare la pratica sportiva.

Open International Teamgym cup – go2017

Ad arricchire il Torneo quest’anno è stato l’evento unico e spettacolare promosso dalla Dinamic Gym Gorizia. Tre gli elementi fondamentali in cui i ginnasti si sono cimentati: il tumbling (striscia acrobatica), il minitrampolino (con o senza tavola del volteggio) e il floor (corpo libero). Oltre 130 i ginnasti in lizza, divisi in sette squadre e 18 mini team. Uno spettacolo apprezzato da un folto pubblico, costantemente assiepato sugli spalti, inoltre l’organizzazione è stata promossa a pieni voti anche dagli stessi partecipanti. Se le squadre italiane hanno confermato di avere un livello tecnico elevato, la Slovenia ha dimostrato di essere in crescita costante. Questi i primi classificati nelle varie categorie:Trio Youth: Partizan Rence Men Slo, Trio Junior Wom: Monterotondo, Trio Junior Mix/Men: Nuova realtà Brugnera, Trio Senior Woman: Exprì Italia Noceto, Trio Senior Mix/Men: Dinamic Gym Gorizia, Team Youth 4/7: Nuova realtà Mix Brugnera, Team Junior 4/7: Schliersee Mix Germania, Team Junior 8/10: Brandeburg Women Germania, Team Senior 8/10: Schliersee Women Germania. All stars competition: Junior F Jennifer Dedja (Exprì Noceto), Senior F Giada Corvaglia (Dinamic Gym Gorizia), Junior M Francesco Sottile (Nuova realtà Brugnera), Senior M Luca Pizzi (Dinamic Gym Gorizia).

Gli altri sport

Di assoluto rilievo le sei squadre Under 18 che si sono sfidate al PalaBrumatti nel basket: sul primo gradino del podio si è piazzata Reggio Emilia, che in finale ha battuto per 60-54 la Fortitudo Bologna. Terzi classificati gli sloveni dell’Elyos Domzale, quarta la Reyer Venezia, seguita dal Basket Trieste e dalla Gsa udine. Il torneo è stato intitolato a Miha Gravner, così come il premio per il miglior giocatore, conquistato da Jacopo Soviero della formazione emiliana.

Così come il basket, anche il karate è stato ospitato dal PalaBrumatti. A dare prova della propria bravura l’associazione sportiva dilettantistica Ronin Friuli Venezia Giulia, nata nel 2008 dalla fusione di tre distinte scuole di karate tradizionale stile shotokan. Il sodalizio attualmente conta una sessantina di soci, tra bambini, agonisti e amatori, e organizza corsi differenziati per età e grado di esperienza nelle due sedi di Gorizia e Cividale.

Undici le squadre di volley impegnate nel Torneo: sei le formazioni Under 15, ovvero Azzurra, Est Volley San Giovanni-Cormons, l’austriaca Bruckl Hotvolleys, le slovene Koper, Skofja Loka e Zok Triglav, cinque quelle di Under 17, ovvero Poggivolley, due rappresentative di Koper, Ok Val/Mavrica e Zok Domzale. Tra le Under 15 l’Est Volley San Giovanni-Cormons si è aggiudicato la vittoria battendo in finale le austriache del Bruckl, mentre tra le Under 17 primo posto dell’Ok Val/Mavrica, soffiato alle slovene dello Zok Domzale.

Un torneo sperimentale è stato proposto per il tennis: gli Under 10 sloveni e friulani sono stati coinvolti in Campagnuzza in prove tecniche di battuta, in un percorso di destrezza a tempo e in una gara di velocità.