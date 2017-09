U.T. Gandhi Rogue One Trio in concerto a ‘Il Limite’

CORMONS - Una serata (il 22 settembre, dalle 20.30) con il batterista più funambolico del panorama jazzistico italiano.U.T. GANDHI ha registrato numerosi lavori per l'etichetta tedesca Ecm suonando con musicisti straordinari come John Surman, Dino Saluzzi, Palle Mik Kelborg, Richard Galliano, e ha fatto parte per otto anni, dello storico quintetto «Electric Five» di Enrico Rava.

Le sue collaborazioni internazionali lo vedono al fianco di star mondiali come Tony Scott, Jack Walrath, Paul Jeffrey, Dado Moroni, Miroslav Vitous, Lee Konitz, Dave Liebman ed altri.

La serata

In programma a ‘Il Limite’ la serata si presenta con una energica sonorità "hammond trio" e una selezione di brani del repertorio Jazz "seventies». Verrà affiancato all'organo Hammond dal talentuoso pianista ed arrangiatore Rudy Fantin che vanta eccellenti collaborazioni sia nazionali che internazionali, come nel 2010, all'Arena di Verona dove si è esibito con Stevie Wonder.

Alla Chitarra con loro Giuliano Michelini.

Dove e come

La serata si terrà all'esterno del locale, ove la strada sarà chiusa al traffico per l'evento e sarà possibile cenare e assistere al concerto con posti a sedere limitati. I piatti della serata saranno raffinate interpretazioni dei sapori dell'autunno accompagnati come sempre dai migliori vini del Collio, dei Colli Orientali ed etichette internazionali. L'ingresso è libero ma i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria sulla la nostra pagina Facebook oppure allo 0481 62378.