Gruppo Hit, anniversario del Perla con Anna Maria Barbera

NOVA GORICA - Cresce l’attesa per il 24 esimo anniversario del Perla Casinò & Hotel, in programma giovedì 21 settembre alle 21. Guest star della serata sarà Anna Maria Barbera, icona femminile di Zelig Circus, che in un imperdibile show intitolato 'Ma Voi…Come Stai?!' tratterà l’importanza del dialogo nel complesso mondo contemporaneo, ormai pervaso capillarmente dalla tecnologia.



Svolgimento della serata

Accompagnati dal sottofondo musicale live del Leo Ravera Jazz Trio, i monologhi di Sconsy proporranno spunti di riflessione su una realtà in cui si riducono le distanze spazio-temporali ma gli individui finiscono per isolarsi sempre di più. Un turbinio di emozioni e risate per riscoprire con ironia il valore dell’incontro e della condivisione. Ad alternarsi con lei sul palco sarà Simone Al Ani, che incanterà il pubblico del Perla con il suo spettacolo di illusionismo. Il vincitore dell’edizione 2015 di Italia’s Got Talent sfiderà la gravità e le sue leggi con un numero eccezionale di manipolazione dinamica di sfere e cerchi. Una 'Magia in movimento' che ha traghettato l’artista fino a Las Vegas e alla finalissima di Arabia’s Got Talent di quest’anno. Chiuderanno la serata l’energia e il dinamismo di Wonderdance, corpo di ballo che porterà sul palco del Perla coreografie coloratissime e variegate.