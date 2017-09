Gruppo Hit, poker d’assi per l’intrattenimento autunnale

NOVA GORICA - Il Gruppo Hit inaugura l’autunno calando un poker d’assi all’insegna dell’intrattenimento: tra settembre e ottobre, infatti, i centri Hit Casinos Perla e Park di Nova Gorica ospiteranno 4 grandi nomi dello spettacolo italiano. Si comincia giovedì 21 settembre al Perla con Anna Maria Barbera, seguita venerdì 22 da Alex Britti. Venerdì 29 sarà la volta dei Nomadi al Park mentre il 20 ottobre si esibirà sul palco del Perla Dodi Battaglia. 4 grandi nomi, conosciuti e amati dal pubblico in patria e all’estero, accomunati da un indiscutibile talento e da una lunga e brillante carriera, che li ha condotti sul gradino più alto dello show business. In programma anche un ricco calendario di appuntamenti a base di musica dal vivo, coreografie acrobatiche e illusionismo che vedranno, tra gli altri, la partecipazione di Simone Al Ani, vincitore di Italia’s Got Talent nel 2015.

La comicità di Anna Maria Barbera

Giovedì 21 settembre alle 21, in occasione dei festeggiamenti per il 24° anniversario del Perla Casinò & Hotel, Anna Maria Barbera vestirà i panni di Sconsolata, vera e propria icona del cabaret italiano. Nell’insolito ruolo di 'guest star' della serata, Sconsy affronterà i grandi temi del nostro tempo con la sua proverbiale e disincantata ironia. Uno spettacolo ricco di risate, spunti di riflessione ed emozioni, che vedrà l’artista cimentarsi in un monologo comico accompagnato dagli interventi musicali del Leo Ravera Jazz Trio.

La musica di Alex Britti

La sera seguente, venerdì 22 settembre alle 22, sarà la volta di Alex Britti. Il cantautore romano è diventato negli anni presenza fissa nelle playlist nazionali grazie a successi come 'Solo una Volta', 'Mi Piaci', 'La Vasca', '7.000 Caffè' e 'Oggi sono Io', il suo brano più famoso, reinterpretato anche dalla voce unica di Mina. Dopo aver registrato il sold out in tutti i teatri italiani con le sue tournée invernali ed estive, Britti salirà sul palco del Teatro Arena con l’immancabile chitarra classica, per un concerto che spazierà dal Blues al Rock'n'Roll fino al Jazz.

Lo show dei Nomadi

Grande attesa anche per il ritorno dei Nomadi, che suoneranno al Park Casinò Hotel venerdì 29 settembre a poco meno di un anno dall’ultimo trionfale live show al Perla. Nato negli anni ’60, il gruppo ha prodotto 79 album e venduto 15 milioni di dischi, regalando a diverse generazioni ricordi indelebili. Denuncia e impegno sociale, ma anche amore e sentimenti sono gli ingredienti di successi intramontabili come 'Io Vagabondo', 'Dio è Morto' e 'Io voglio Vivere', che verranno interpretati da Yuri Cilloni, il nuovo volto della band, pronto a scrivere l’ennesimo capitolo di un’avventura iniziata più di mezzo secolo fa.

Il concerto di Dodi Battaglia

Venerdì 20 ottobre alle 22 il Perla ospiterà Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh. Autore di oltre 70 tra i brani di maggior successo della band, compresi 'Tanta voglia di Lei' e 'L’altra Donna', Battaglia ha duettato con tantissimi artisti di fama internazionale ed è considerato un indiscusso protagonista della scena musicale italiana. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali quello di miglior chitarrista europeo, e di recente è stato insignito dal Conservatorio Egidio R. Duni di Matera della laurea honoris causa in … chitarra elettrica!

I biglietti per partecipare ai concerti e alle serate sono disponibili presso i Privilege Point dei Centri Hit Casinos e sui siti www.thecasinoperla.com e www.thecasinopark.com.