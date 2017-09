MONFALCONE - Il Comune di Monfalcone ha aderito alla campagna Puliamo il mondo, versione italiana di Clean up the world, la storica iniziativa di volontariato ambientale nata in Australia che è diventata il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, organizzata in Italia da Legambiente sin dal 1993, con l’adesione, tra gli altri, dell’Anci e la collaborazione della Rai. A questa iniziativa sono invitate anche le scuole, che verranno informate dell’adesione del Comune e che si organizzeranno per far partecipare alcune classi, accompagnate dai docenti. Legambiente ha invitato i rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini a partecipare attivamente alla pulizia del litorale monfalconese, assieme alle scuole, alle associazioni, e a tutti gli amanti della natura con incontro alle 8.30 del 22 settembre sulla scalinata di Marina Julia.