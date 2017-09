Licenziati i sei dipendenti indagati per assenteismo

GORIZIA - L'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha disposto il licenziamento disciplinare dei sei dipendenti in servizio nelle sedi distaccate di Gorizia, indagati per avere omesso le timbrature di numerose uscite dalla sede di servizio. A comunicarlo la Direzione generale della Regione, precisando che «la gravità dei fatti accertati ha portato all'adozione del massimo provvedimento disciplinare». Come riportato dall'Ansa, i sei dipendenti erano già stati sospesi dal servizio. Sono accusati di truffa ai danni della Regione e false attestazioni di presenza. Secondo il decreto legislativo del 2001 sul pubblico impiego, poi modificato nel 2009 dalla riforma Brunetta, l'omessa timbratura va sanzionata con il licenziamento senza preavviso.