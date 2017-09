Alex Britti al Casinò Perla per un concerto dedicato all’amore

NOVA GORICA - L’autunno del Perla Casinò & Hotel si apre sulle note della grande musica italiana. Dopo aver registrato il sold out nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, il tour di Alex Britti farà tappa a Nova Gorica venerdì 22 settembre alle 22. Un’esibizione live che ripercorrerà la straordinaria carriera del cantautore romano, costellata di successi come 'Solo una volta', 'Oggi sono Io' e 'Mi piaci'. Un’avventura che continua ancora oggi con 'In nome dell’Amore', l’ultimo album pubblicato lo scorso maggio: un autentico inno al sentimento più importante, fil rouge del nuovo percorso umano e musicale dell’artista.



'In nome dell'Amore'

Si intitola 'In nome dell’Amore' ed è l’ultimo lavoro pubblicato da Alex Britti lo scorso maggio, dedicato al sentimento più importante, quello che «ci migliora e ci fa sentire vivi». Un album che segna l’inizio un nuovo percorso umano e musicale per il Cantautore Romano, presentato nel corso di un tour di grande impatto e successo, dopo aver riempito piazze e teatri di tutta Italia. Dagli esordi con la sua prima band nei locali romani fino all’ultimo singolo 'Stringimi forte Amore' lo stile di Alex Britti ha saputo cavalcare le tendenze musicali del momento, senza mai tradire un’anima profondamente blues e una grande passione per il jazz. Un’avventura musicale straordinaria che continua ancora oggi e riparte dall’ultimo album, diviso in due volumi – il primo è uscito nel 2015, il secondo quest’anno – che saranno parte integrante del repertorio presentato sul palco del Casinò Perla insieme agli evergreen del passato. Biglietti a partire da 10 € (posti a sedere) e 5 € (in piedi).



I grandi successi

Musicista di straordinario talento, deve il suo primo grande successo di pubblico a 'Solo una Volta', rimasto a lungo al primo posto nelle classifiche italiane del 1998. L’anno successivo è quello della consacrazione, con la vittoria del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte, ottenuta grazie a 'Oggi sono Io', consacrata dall’interpretazione di Mina nel 2001. Da allora, Britti è diventato una presenza fissa nelle playlist nazionali, grazie ad una lunga serie di tormentoni estivi, su tutti 'Mi Piaci', 'La Vasca' e 'Notte di Mezza Estate' in duetto con Edoardo Bennato, insieme ai buoni piazzamenti al Festival della Canzone Italiana (settimo nel 2001 con 'Sono Contento' e secondo nel 2003 con '7.000 Caffè').