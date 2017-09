Ikea Villesse partecipa a Gusti di Frontiera

GORIZIA - Ikea Villesse è presente a Gusti di Frontiera, l’attesa manifestazione enogastronomica che dal 21 al 24 settembre animerà le strade di Gorizia in una grande festa con il meglio della tradizione culinaria dei diversi Paesi del mondo. In Piazza Vittoria, il Borgo dedicato ai Paesi del Nord Europa, Ikea accoglierà i visitatori all’interno di uno stand che richiama i caratteristici store: uno spazio in cui gustare le specialità dello street food scandinavo, dal cartoccio di polpette, al salmone alla griglia con le patatine, fino al dolce tipico al profumo di cannella. I partecipanti inoltre riceveranno un buono sconto del valore di 5 euro da spendere all’interno del negozio Ikea di Gorizia Villesse o su ikea.it.