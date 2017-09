La hypercar della Mercedes 'veste' una microfibra ecologica "made in Fvg"

GORIZIA - Sono 'made in Friuli Venezia Giulia' gli interni della Mercedes-Amg Project One, la hypercar della casa di Stoccarda da oltre due milioni di euro prodotta in soli 275 modelli. Per questa auto da sogno, presentata al Salone di Francoforte dal pilota di Formula Uno Lewis Hamilton, la Miko di Gorizia ha realizzato l'eco-pelle Dinamica che riveste quasi ogni parte dell'interno di abitacolo, sedute, volante, pannelli delle porte, padiglione, montanti e consolle.



Rivestimenti realizzati dalla Miko

Il materiale, prodotto con il riciclo della plastica usata, è realizzato nello stabilimento di Gorizia della Miko ed è utilizzato anche per numerose auto di serie, fra i quali modelli di Volkswagen, Ford, Mini, Land Rover e Hyundai. Ad agosto la Miko ha segnato un record di fatturato, a 53 milioni di euro, con 1,5 milioni di metri lineari venduti e una una crescita del 20% rispetto ai primi otto mesi del 2016. La previsione per fine anno è di ulteriore sviluppo con la conferma di una crescita a doppia cifra per il decimo anno consecutivo.