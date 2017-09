Villa Sbruglio Prandi ospiterà il primo evento "It From Beat", convivio d'arte

SAN PIER D'ISONZO - Appuntamento sabato 30 settembre a Villa Sbruglio-Prandi di Cassegliano a San Pier d’Isonzo (Gorizia) con 'It From Beat', prima edizione per il convivio d’arte organizzato dallo spirito creativo di Andrea Girardo. L’appuntamento è per le 19, esporranno o proporranno un contributo artistico Adriana Itri, pittrice, Rossella Brandolin e Romano Ferlan, fotografi, Mariangela di Michele, cantautrice e scrittrice, e Cristina Cristancig, musicista. A presentare la serata la giornalista Vicsia Portel, nota al grande pubblico per i servizi prima a Ballarò di Raitre e poi a Dimartedì su La7. Alla conclusione dell’iniziativa, prevista alle 21, il Finger Food prodotto dall’Azienda Agricola Gandin di San Pier.



La storia dell'iniziativa

'It From Beat IFB' è un convivio d’artisti ideato e gestito a partire da settembre 2016 da Andrea Girardo, libero professionista nel settore delle Risorse Umane. In risposta alle sollecitazioni di alcune aziende che con sempre maggior frequenza chiedevano dei consigli, pensieri, aforismi sulla gestione del personale nelle organizzazioni, Andrea, essendo musicista, ha coniugato da subito questa richiesta al mondo dell’arte. Per il primo anno di attività con il contributo di artisti, pensatori, giornalisti del Friuli - Venezia Giulia, ha pubblicato su Facebook https://it-it.facebook.com/itfrombeat/ e sul sito www.itfrombeat.it con cadenza settimanale, delle sollecitazioni, pensieri originali rafforzati da un’immagine: i Battiti IFB!