Motorizzazione: Santoro, a Gorizia sala esami patente all'avanguardia

GORIZIA - «La sede territoriale di Gorizia del servizio di motorizzazione regionale è pienamente operativa con le nuove postazioni informatiche: si tratta della prima installazione con questo tipo di configurazione in Italia, alla quale farà seguito in questi giorni quella della Provincia di Trento». Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro, spiegando che la nuova sala per gli esami di teoria a quiz per il rilascio della patente di guida è allestita con diciotto pc, affiancati da due di scorta per eventuali problemi tecnici, che sono già stati testati nel corso della scorsa settimana in alcune sedute d'esame.



Le nuove postazioni per i candidati sono dotate di monitor 22 pollici di tipo 'touch screen' e 'thin client Linux' con sistema criptato, che consente la connessione a un ambiente virtualizzato presso il centro elaborazione dati del ministero in rete privata, per i più alti livelli di sicurezza.



«Con il passaggio di competenze dalle Province alla Regione, - spiega Santoro - lo scorso anno a causa di apparecchiature obsolete e in parte non funzionanti che ci erano state trasferite, abbiamo sofferto alcuni momenti di criticità. Ora grazie al coordinamento regionale che è stato messo in atto possiamo beneficiare dei frutti di questa trasformazione del servizio da provinciale a regionale diventando addirittura avanguardia sul territorio nazionale».