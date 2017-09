GORIZIA - Novità, divertimento e colori sono le principali componenti della splendida manifestazione svoltasi tra le strade di Gorizia dal 21 al 24 settembre. Prodotti culinari, aperitivi ed esibizioni vestono la meravigliosa città del Friuli Venezia Giulia.

Un perfetto mix di culture

Dallo Gran Bretagna all Austria, dal Messico alla Russia: camminando tra gli stand sparsi per la cittadina goriziana si respirano profumi provenienti da tutto il mondo. Un'occasione di incontro, scoperta e condivisione per passare una giornata immersi tra una miriade di culture differenti; Gorizia è il luogo ideale per ospitare una manifestazione simile, visto il suo ruolo di ponte tra la cultura mediterranea della penisola italiana e quella balcanica della Slovenia. L'atmosfera è frizzante e negli occhi dei proprietari dei mercatini si legge un certo entusiasmo arricchito dalla voglia di servire ai clienti il prodotto della loro Terra.

I sapori da gustare

I cibi da gustare durante la manifestazione sono tra i più diversi: pane austriaco appena sfornato, cupcake inglesi ricoperti di glassa e spaghetti orientali con variegate spezie sono solo alcuni dei centinaia di prodotti che si possono assaggiare in questo piccolo villaggio globale. Una festa che non si limita all'ambito culinario ma che spazia anche nella musica, come l'incisiva performance dei suonatori di cornamusa scozzese, nelle bevande per brindare con gli amici, come gli inebrianti vini speziati, e nei diversi prodotti e gadget che si possono acquistare in molti stand per ricordare la bellissima giornata passata a Gorizia. Una vera e propria esperienza sensoriale a 360 gradi targata Fvg.

Gusti di Frontiera: un'esperienza a 360 gradi (© Chiara D'Incą)

