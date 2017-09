Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo, grave 44enne

CORMONS - L'incidente è avvenuto nella notte di martedì 26 settembre verso le 22.30 sulla strada regionale 305 a Cormons. Una donna di 44 anni di San Lorenzo Isontino ha perso il controllo dell'auto, una Lancia Y, andando a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione e riducendo la macchina a un groviglio di lamiere. La donna, che stava guidando senza passeggeri a bordo, è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Gorizia e stabilizzata sul posto dal 118 per poi essere trasferita all'ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. I pompieri hanno tempestivamente messo in sicurezza la vettura e bonificato la carreggiata e la polizia stradale di Monfalcone ha eseguito i rilievi e accertamenti del caso.