Festa d'Autunno nel Parco Basaglia con Gran Bazar e attività per adulti e bambini

GORIZIA - Torna la Festa d’Autunno più accogliente della città, che il Gruppo Amici del Parco Basaglia organizza con sempre rinnovata vivacità ed estro in via Vittorio Veneto 174 a Gorizia, grazie al supporto della direzione del C.S.M. Alto Isontino. Sabato 30 settembre i festeggiamenti in musica, danza e scambio si riapriranno, con ingresso libero e gratuito, agli adulti e bambini nel segno dell’aggregazione e integrazione.



Gran Bazar

In collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana, Isontina e col patrocinio del Comune di Gorizia, la Festa si apre col Gran Bazar attivo per adulti e bambini dalle 11 alle 18 e dedicato al baratto senza l’impiego di denaro. I tavoli per esporre i propri oggetti, abiti e giocattoli saranno già a disposizione e si occuperanno in base all’ordine di arrivo. Accanto al Bazar il consueto Angolo del Dono, in cui lo scambio passa per il cuore e avviene donando un abbraccio e ritrovando così la vera accoglienza, quella della persona in tutta la sua presenza e unicità.



Attività creative

In questa cornice si susseguirà poi un fitto programma di iniziative che coinvolgono tutte realtà creative, sportive e ludiche del territorio: alle 11 laboratorio di ceramica con Michela Conighi di KEOS; alle 13 pranzo in compagnia del Gruppo Amici del Parco Basaglia; alle 13.30 esibizione del Mago Luca; alle 14 esibizione di pattinaggio artistico dell’Ass. La Fenice Goriziana; alle 14.30 musica col DJ Psicopat; alle 15 laboratorio di pasticceria per bambini 6-12 anni 'Manine in pasta' con Federico dell’Oca Golosa di Gorizia; alle 16 musica col gruppo 'Il Punto' del dott. Scaramella; alle 17 ballo con l’esibizione poliedrica e coinvolgente del gruppo Kaos di Gorizia. Per tutto il pomeriggio, inoltre, truccabimbi e giochi coi palloncini per i bambini presenti.

Per informazioni sulla Festa nel Parco, che in caso di maltempo sarà annullata, contattare Simona (338 7188910).