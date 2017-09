Fincantieri-Stx: Serracchiani, accordo importante per l'Europa

MONFALCONE - «La chiusura dell'accordo tra Fincantieri e Stx France rappresenta un momento importante non solo per Italia e Francia ma per tutta l'Unione Europea». Lo ha dichiarato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, commentando l'acquisizione da parte di Fincantieri della maggioranza azionaria del colosso cantieristico francese, raggiunta dopo mesi di trattative che hanno visto coinvolti direttamente il governo italiano e quello d'oltralpe.



Serracchiani ha spiegato che «con questa operazione, Fincantieri compie un passaggio fondamentale per consolidare il ruolo di leadership che la società ha ottenuto a livello globale nella cantieristica di alto livello». La presidente ha rimarcato che «l'accordo rafforza la collaborazione tra due Paesi europei che sono partner ideali nell'ottica dello sviluppo industriale avanzato e tutela al tempo stesso l'occupazione in entrambe le nazioni. Il raggiungimento di un'intesa che permette a Francia e Italia di ottenere benefici reciproci irrobustisce l'Europa in un ruolo che le spetta nel panorama economico mondiale».



Relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione di Stx «non possiamo che essere soddisfatti di una soluzione che garantisce a Fincantieri il controllo operativo della società e che rassicura al contempo il Governo francese sul rispetto delle garanzie richieste. Un patto di collaborazione che, anche in considerazione del volume delle commesse del settore navale, darà sicuramente ottimi frutti».