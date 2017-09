Una passeggiata alla scoperta di luoghi magici nella giornata di chiusura di "NaturalmenteGo 2017"

SAGRADO - Si conclude domenica 1 ottobre, con un evento aperto al pubblico e completamente gratuito, l'ottava edizione del workshop di progettazione NaturalmenteGo, a cura dell’associazione GoToEco, attiva dal 2009 sul territorio della Provincia di Gorizia.L’appuntamento è fissato alle 10, a San Martino del Carso, Sagrado, nel sagrato della Chiesa. Da qui partirà la 'Passeggiata alla scoperta di luoghi magici' ovvero l’insieme delle opere realizzate dai partecipanti al workshop, coordinati dagli architetti Antonio di Campli e Attila Saygel, Simonetta Rossetti e Andrea Pastrello, dall'artista Fabiola Faidiga e dalla fotografa Gianna Omenetto. Il workshop NaturalmenteGo 2017, in linea con l'iniziativa '2017 Anno dei Borghi' promossa e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha come tema la valorizzazione del borgo di San Martino del Carso.



Esplorazione dei luoghi

Studenti di Architettura provenienti da diverse parti di Italia, supportati da tutor di comprovata esperienza internazionale, sono stati impegnati per una settimana di studio, progettazione e autocostruzione di installazioni site specific e di piccole architetture in scala 1:1. A partire dall'esplorazione dei luoghi, i progetti svelano e reinterpretano le piccole grandi presenze individuate dai giovani architetti in alcune aree del borgo, grazie anche alla collaborazione degli abitanti di San Martino che hanno dato un importante contributo attraverso racconti di vita e aneddoti, ma anche fornendo materiali e strumenti utili alla realizzazione delle opere.

Un altro grande tassello aggiunto, finalizzato alla costruzione del progetto di GoToEco per il 'Museo all'aperto di San Martino del Carso: un Magico Borgo'. A conclusione della passeggiata è previsto un rinfresco che verrà allestito nella sede dell'associazione GoToEco, al Centro Civico di San Martino del Carso, in via Bosco Cappuccio 8.



Workshop e conferenze

Per il quarto anno consecutivo, parallelamente al workshop, si è svolto il ciclo di conferenze Progetti e azioni consapevoli per il paesaggio. Un dialogo tra architettura, arte e esperienza, frutto della collaborazione tra la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC del Friuli Venezia Giulia e l’associazione GoToEco, che è stato seguito in ciascuna delle tre giornate dai professionisti iscritti agli Ordini delle province della Regione. Varie le tematiche affrontate dai numerosi relatori, che sono stati: gli architetti Michelangelo Zanetti, Giorgia Liut e Ermes Povoledo (Dalz Architettura), Antonio di Campli, Mina Fiore – Land srl, Adriano Venudo, gli artisti Gabriele Meneguzzi, Vincenzo Sponga e Fabiola Faidiga – Casa C.A.V.E., la fotografa Gianna Omenetto e il giornalista Maurizio Crema de Il Gazzettino.