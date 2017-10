Nuovo anno accademico al Polo di Gorizia

GORIZIA - Il Polo di Gorizia inizia un nuovo anno. Lunedì 2 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà la cerimonia di apertura dei corsi e dei laboratori dell'a.a. 2017-2018 che si terrà presso l'aula magna del Polo didattico e culturale dell’Università di Trieste a Gorizia, in via d'Alviano 18.



Presentazione dei corsi di studio

Per la prima volta verranno presentati i programmi di lavoro per l’anno accademico entrante dei corsi di studio attivati presso il polo di goriziano dell’Università di Trieste, che caratterizza la sua presenza con l’offerta formativa della laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, della laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e del percorso magistrale in Diplomazia e Cooperazione internazionale. Un momento importante di confronto e di riconoscimento delle proprie potenzialità e del percorso da fare insieme, nonché del ruolo di tutti coloro che studiano e operano presso Università di Trieste, come elemento chiave per il futuro di Gorizia e del territorio isontino.

All’evento saranno presenti e porteranno il proprio saluto il Sindaco di Gorizia, dott. Rodolfo Ziberna, la Presidente della Fondazione Carigo, dott.ssa Roberta Demartin e il Segretario Generale della stessa, dott.ssa Rossella Digiusto, nonché la vicepresidente del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, senatrice Laura Fasiolo. Farà gli onori di casa, in qualità di delegato del Rettore dell’Ateneo triestino, il prof. Giovanni Fraziano.

Al termine delle presentazioni delle attività formative previste nel corso di quest’anno – affidate a numerosi docenti dei tre corsi di studio e coordinate dalla prof.ssa Sara Tonolo (direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) e dalla prof.ssa Alessandra Marin (coordinatrice del Corso di Studi in Architettura, Dipartimento di Ingegneria e Architettura) – interverranno, per illustrare le proprie iniziative, le rappresentanze studentesche e le associazioni attive nella sede universitaria goriziana.

Il link al programma: http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/locandina_pologorizia1718.pdf