FlixBus raddoppia a Gorizia: al via le corse per Venezia, Bologna e Firenze

GORIZIA - A poco più di un mese dall’arrivo a Gorizia, FlixBus istituisce nuove corse in partenza dal capoluogo isontino, con destinazione Venezia, Bologna e Firenze. Raddoppia così il numero delle destinazioni raggiungibili senza cambi dalla città, già collegata anche con Budapest, con la cittadina ungherese di Siófok e conMaribor, secondo centro della Slovenia e meta turistica di prestigio. Grazie all’innovativo servizio di FlixBus, i passeggeri in partenza da Gorizia possono così spostarsi sia in Italia che in Europa a poco prezzo e in tutta comodità, viaggiando a bordo di modernissimi autobus verdi dotati di comodi sedili reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette, optando tra un weekend alla riscoperta del patrimonio nazionale o una breve fuga in Slovenia o Ungheria.



Corse in partenza

Tutte le corse in partenza da Gorizia sono prenotabili, con prezzi a partire da 9,90 €, sul sito www.flixbus.it, dall’app FlixBus gratuita e nelle agenzie di viaggi affiliate, ma i viaggiatori last-minute possono anche acquistare i biglietti direttamente dall’autista alla partenza, a prezzo pieno e secondo disponibilità. Primo fra tutti gli operatori della sua categoria, FlixBus consente inoltre ai suoi passeggeri di viaggiare a impatto zero tramite la donazione volontaria di una piccola quota aggiuntiva sul costo del biglietto (di norma pochi centesimi) successivamente reinvestita nel finanziamento di progetti certificati di protezione del clima. Chi seleziona la relativa opzione all’atto della prenotazione, potrà così compensare le emissioni di Co2 della propria corsa, rendendo il proprio viaggio 100% green.