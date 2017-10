"Fuori rotta" celebra l'arte a Gorizia

GORIZIA - Dal 14 al 27 ottobre 2017 a Gorizia si terrà 'Fuori rotta', l'evento organizzato in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. Saranno presenti numerosi artisti tra cui: Stefano Comelli, Ivan Crico, Lia Del Buono, Paolo Figar, Alessandra Ghiraldelli, Francesco Imbimbo, Silvia Klainscek, Damjan Komelm, Marina Legovini, Stefano Ornella, Franco Spanò?? e Lara Steffe. Le opere presenti in questa esposizione, ideata e curata dall'Associazione Culturale Prologo di Gorizia, si possono definire 'pezzi unici'.



Agli artisti è stato chiesto di esporre un’opera che è sfuggito al loro usuale percorso di ricerca, di cercare nel proprio studio un lavoro realizzato con uno stile insolito, o qualcosa che non presenta la consueta cifra stilistica, oppure un discorso o un tema iniziato che poi non è stato sviluppato, un linguaggio che non si evoluto, un imprevisto momento creativo...'Fuori rotta', per immaginare se abbandonare l’itinerario stabilito fino a sconvolgere l'idea iniziale, contrapponendo ragionamenti inusuali, può rompere i cliché di giudizi prevedibili e spingere lo sguardo e il pensiero a creare nuove libere visioni.



L'inaugurazione sarà sabato 14 ottobre alle 18. L'esposizione sarà visitabile da lunedì 16 a venerdì 27 ottobre dalle 16 alle 19; chiuso sabato e domenica.