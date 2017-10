"Jazz & Wine Of Peace 2017": venduti oltre 3.000 biglietti, richieste dall'Europa e da tutta Italia

CORMONS - Sono già oltre 3.000 i biglietti venduti per la XX edizione di 'Jazz & Wine of Peace', il tradizionale festival ideato da Circolo Controtempo che dal 24 al 29 ottobre, tra Cormòns e il Collio goriziano e sloveno, farà risuonare le note di oltre 90 musicisti e artisti di fama mondiale quali Sun Ra Arkestra (prima data del tour europeo), Steve Coleman and Five Elements (anteprima italiana), Enrico Rava New Quartet, James Brandon Lewis Trio (esclusiva italiana), William Parker & Hamid Drake (esclusiva italiana). Una sei-giorni di grande musica, enogastronomia a 5 stelle e cicloturismo in paesaggi da favola. Molti gli appassionati dall’estero che si sono già assicurarti i biglietti per il festival: Austria su tutti, poi Germania e Slovenia. Le sorprese arrivano anche dall’Italia, con biglietti venduti non solo in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, ma anche Lombardia, Toscana e Puglia.



Abbonamenti e biglietti

Il costo dei biglietti varia dai 25 ai 15 euro. L'abbonamento costa 160 euro e comprende i concerti: Steve Coleman and Five Elements / Pipe Dream / Enrico Rava New Quartet / Hear In Now / James Brandon Lewis / Sun Ra Arkestra / Cristiano Calcagnile Ensemble, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron & Thomas Morgan / Craig Taborn Quartet + William Parker & Hamid Drake / Luc Ex' Assemblée / Bassdrumbone.

I concerti di Filippo Vignato Trio / Eivind Aarset – Michele Rabbia - Gianluca Petrella Trio / Marco Colonna / Nostalgia Progressiva / Simone Graziano Frontal / Mirko Cisilino Duo / Reut Regev's R*Time sono fuori abbonamento.

Per informazioni e prevendite: ticket@controtempo.org, telefono 347 4421717.



Vent'anni di successi

Dopo aver raccolto oltre 80.000 presenze in 19 edizioni (6 mila nel 2016), cantine, locali, castelli, piazze e ville storiche del territorio tra Cormòns e il Collio goriziano e sloveno apriranno nuovamente le porte ad un festival che coniuga musica, percorsi cicloturistici e enogastronomia a 5 stelle, con un formula originale e unica nel suo genere che lo ha reso tra gli appuntamenti più seguiti in Italia.

Jazz&Wine of Peace rappresenta anche nel 2017 il cuore della programmazione di Circolo Controtempo. L’associazione propone per l’edizione del ventennale un calendario di eventi diffusi con protagonista un’idea di jazz 'senza confini', con concerti di artisti affermati e talenti emergenti, dirette televisive, turisti e musicofili che arrivano da ogni parte d’Europa.

Il concetto di 'confine' (geografico, tra Italia e Slovenia, e… dell’anima) diviene elemento di unione di tipicità diverse all’insegna della musica e della pace (un brindisi con i favolosi vini locali è d’obbligo alla fine di ogni concerto).



Line up

Il 24 ottobre apriranno Jazz & Wine of Peace Eivind Aarset – Michele Rabbia - Gianluca Petrella Trio (esclusiva italiana); quindi, il 25 ottobre, Steve Coleman And Five Elements (anteprima italiana); Filippo Vignato Trio, Marco Colonna, Hank Roberts - Giorgio Pacorig - Filippo Vignato - Pasquale Mirra - Zeno De Rossi con PIPE DREAM (progetto speciale per il festival), Boris Savoldelli - Giorgio Li Calzi - Maurizio Brunod con il progetto Nostalgia Progressiva, Enrico Rava New Quartet (26 ottobre); Mazz Swift - Tomeka Reid - Silvia Bolognesi con il progetto Hear In Now, Simone Graziano Frontal, Mirko Cisilino Duo, James Brandon Lewis Trio (esclusiva italiana), Sun Ra Arkestra (prima data del tour europeo) il 27 ottobre; Cristiano Calcagnile Ensemble, Jakob Bro Trio, Craig Taborn Quartet, William Parker & Hamid Drake in esclusiva italiana (28 ottobre); Reut Regev's R*Time (esclusiva italiana), Luc Ex’ Assemblée (esclusiva italiana), Mark Helias - Gerry Hemingway - Ray Anderson con il progetto Bassdrumbone 40th Anniversary (29 ottobre).



Non solo musica

Oltre alla musica, anche quest’anno Controtempo ha organizzato per Jazz&Wine of Peace un ricco calendario di eventi collaterali dedicato a chi soggiorna nel territorio durante il festival: percorsi cicloturistici, storico-architettonici e visite guidate attraverso paesaggi, vigneti e cantine del Collio; gli eventi Round Midnight con il binomio food&music disseminati nei locali di Cormòns (che per l’edizione 2017 rappresentano un vero e proprio festival nel festival); le proiezioni.

Spazio poi alle Etichette d’autore (il vino creato appositamente per la manifestazione), alla presentazione della guida Slow Food Osterie d’Italia 2018, alla retrospettiva fotografica 10 Scatti - 20 anni Di Jazz & Wine Of Peace, ai corti di Jazz, Wine and Movie. E ancora, interno-giorno la porta rossa: un tour virtuale attraverso luoghi, curiosità e aneddoti della serie televisiva di Rai 5 girata a Triste.

Inoltre sono state predisposte una serie di iniziative ad hoc per celebrare il ventennale del festival: tra queste, Sconfini. Vent’anni di Jazz&Wine of Peace, un box di sei volumi che ripercorre attraverso parole e immagini le emozioni del festival dalla sua prima edizione, e il Cd del ventennale Connessioni. Vent’anni di Jazz&Wine.Un’offerta vastissima che si traduce inoltre in una ricaduta positiva per l’economia di tutto il territorio.

Il calendario integrale di 'Jazz & Wine of Peace' è disponibile al sito www.controtempo.org