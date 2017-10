A ottobre a Gorizia un ciclo di conferenze "Visioni dal Territorio"

GORIZIA - L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con i Musei Provinciali di Gorizia organizzano un ciclo di conferenze dal titolo 'Visioni dal Territorio' che si svolgeranno nel mese di ottobre nella Sala Conferenze dei Musei Provinciali di Gorizia, a Borgo Castello 13. Il prossimo appuntamento 'Arte, Amore e Scienza' è mercoledì 11 ottobre alle 18 ed avrà per protagonista Giorgio Celiberti, l’artista, pittore e scultore, dopo avere studiato con Emilio Vedova, ha vissuto a lungo a Parigi e Bruxelles. Molte sono le personali che numerose istituzioni culturali gli hanno dedicato. Nel 2003 ha vinto il Premio Sulmona. L’ artista sarà presente in sala, e verrà raccontato al pubblico dal documentario realizzato da Luigi Vitale, fotogiornalista professionista, dopo gli studi di comunicazione e fotografia pubblicitaria, si è dedicato al reportage etnografico ed al ritratto. Ha realizzato servizi fotografici in cinquanta paesi. Al termine brindisi con i vini di Livio Felluga.