Inizia la rassegna 'LunedìCinema' in collaborazione con Visioni d’Insieme

CORMONS - Inizierà il 16 ottobre la rassegna LunedìCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme in un CircuitoCinema comune a molte località regionali: il lunedì sera al Teatro Comunale di Cormons le proiezioni saranno uniche, alle 21.



Easy – Un viaggio facile facile di Andrea Magnani

Si comincerà quindi il 16 ottobre con ‘Easy – Un viaggio facile facile’ di Andrea Magnani con Nicola Nocella, Libero De Rienzo, Barbara Bouchet, Lorenzo Acquaviva, Ostap Stupka, Veronika Shostak. La storia: Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre!



Prossimo appuntamento il 23 ottobre con 'L'ordine delle cose'

La rassegna proseguirà il 23 ottobre con ‘L’ordine delle cose’ di Andrea Segre con Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti, Olivier Rabourdin, Fabrizio Ferracane, Roberto Citran, Fausto Russo Alesi, Hossein Taheri; il 30 ottobre, sarà la volta di ‘Il colore nascosto delle cose’ di Silvio Soldini con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti, Beniamino Marcone, Mattia Sbragia, Roberto De Francesco, Giuseppe Cederna, Valentina Carnelutti; il 6 novembre invece ‘L’inganno’ di Sofia Coppola con Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Colin Farrell, Angourie Rice, Wayne Pére, Oona Laurence, Emma Howard, Eric Ian.