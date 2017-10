La Fondazione Coronini e Biolab uniti per il restauro del bozzetto attribuito a Peter Paul Rubens

GORIZIA – Un impegno congiunto, quello di Fondazione Coronini Cronberg e di Massimo Santinelli, amministratore della Biolab, per la valorizzazione di un bene culturale goriziano. Impegno che si concretizzerà nella presenza in città di una delegazione di soci di Coop Alleanza 3.0 che sabato 14 ottobre visiterà Palazzo Coronini Cronberg e i suo tesori e, a seguire, la Biolab insieme all’Azienda Agricola Santinelli. In particolare il bunker, il rifugio antiaereo riconvertito a luogo di cova della Rosa di Gorizia. Come racconta Santinelli: «Siamo stati scelti dalla Coop Alleanza 3.0 per questa visita perché rappresentiamo un esempio di azienda propositiva, attenta all’ambiente e inserita nel proprio territorio, che vuole salvaguardare e valorizzare, per contribuire alla notorietà del marchio 'Gorizia', anche attraverso iniziative come questa». Un’occasione per gli ospiti anche per scoprire il prezioso patrimonio artistico raccolto nel corso dei secoli dalla famiglia Coronini e conservato nel Palazzo divenuto sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg per volontà del suo ultimo proprietario, il conte Guglielmo.



Candidatura per ricevere fondi per il restauro

Centrale la conoscenza diretta dell’opera 'candidata' a ricevere i fondi per il restauro. Si tratta di un bozzetto preparatorio che l’attribuzione considera eseguito nell’ambito della bottega di Peter Paul Rubens per uno dei personaggi della pala con i Miracoli di Sant’Ignazio di Loyola, attualmente conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna ma realizzata intorno al 1617 per la chiesa dei Gesuiti di Anversa. Già di proprietà della goriziana Stefania Comelli, fu acquistata il 25 marzo 1966 dal conte Guglielmo Coronini con l’attribuzione a Rubens. Intitolato Testa di ossesso, sarà illustrato nella visita dalla dottoressa Cristina Bragaglia, di Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, che su di esso ha svolto alcune ricerche. Così la dottoressa Bragaglia: «L’intervento di restauro appare indispensabile non solo per ragioni conservative, ma anche per verificare se le tecniche e i materiali usati siano effettivamente compatibili con quelli impiegati nella bottega di Rubens. Sarebbe quindi un importante aiuto per verificare la supposta attribuzione al grande artista fiammingo».



Il progetto 'Opera tua'

I soci attivi di Coop Alleanza 3.0 – la cooperativa nata il primo gennaio del 2016 dall’unione di Coop Adriatica, Coop Coop Estense, Coop Consumatori Nordest - realizzeranno una visita guidata nell’ambito di 'Opera tua', un progetto sinergico teso alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano che si snoda in parallelo con l’iniziativa per la valorizzazione delle eccellenze del gusto delle regioni italiane 'Sapori, si parte!'. In abbinamento con ciascuna tappa, i soci di Coop Alleanza 3.0 possono promuovere il restauro di un’opera d’arte della stessa regione interessata dall’iniziativa, votando tra due proposte espressione della cultura e dei talenti delle diverse aree. Gli interventi riguarderanno opere di diverse tipologie – dal quadro alla statua lignea, dal mosaico ai reperti archeologici, fino ad antichi tessuti – in un viaggio alla scoperta di 'perle' ritenute talvolta minori, anche in piccole città di provincia. Il percorso che realizzeranno i rappresentanti sociali della cooperativa toccherà anche l’altra opera in concorso ad Aquileia: il 'Pavimento in tessere di mosaico' del Museo Archeologico Nazionale. L’iniziativa racchiude e rappresenta l’unione dei due aspetti: la conoscenza diretta della parte produttiva e il contatto con l’ambito culturale. Su https://www.coopalleanza3-0.it/soci/votazioni-opere/ la possibilità di scegliere l’opera preferita.