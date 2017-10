Giovani musicisti del Fvg suoneranno all'8° Concerto Per Santa Cecilia nella Chiesa di San Rocco a Turriaco

TURRIACO - Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi organizza l'ottava edizione del Concerto per Santa Cecilia venerdì 20 ottobre alle 20.30 nella chiesa di San Rocco a Turriaco. «Abbiamo preso la decisione di anticipare il concerto dedicato alla Santa Protettrice della musica e del Canto, naturalmente d'accordo con il nostro parroco don Enzo, per non lasciarci sfuggire la grossa opportunità di ospitare una tappa del tour regionale dell'Amadeus Adriatic Orchestra diretta dal Maestro Stefano Sacher» afferma la president Caterina Chittaro. Il concerto dopo Turriaco sarà proposto nel Duomo di Udine sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Trieste.



Il concerto

L'Amadeus Adriatic Orchestra, compagine giovanile sorta all'interno di Amits, è composta da giovani musicisti provenienti dai Conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste ed è diretta dal M° Stefano Sacher. Sarà eseguita la Messa dell'Incoronazione (KroenungsMesse) per soli, coro e orchestra di W.A.Mozart. All'esecuzione, tra coro e orchestra, parteciperanno 65 elementi. Accanto al capolavoro sinfonico-corale del grande salishurghese verranno eseguite la sua giovanile sinfonia n.21 e il toccante Adagio per archi di S.Barber.