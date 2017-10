Lavoratore in pericolo di vita, schiacchiato da una bobina

STARANZANO - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 12 ottobre nell'azienda Progetto 3000, in via Chico Mendes. Un operaio di 22 anni è rimasto schiacciato da una grossa bobina. Dopo i soccorsi in azienda - come anticipato da Il Gazzettino - sul luogo dell'infortunio sono intervenuti un'ambulanza, un elicottero del 118 di Udine e i carabinieri di Monfalcone. Il ragazzo è stato trasportato al Cattinara di Trieste che l'ha preso in carico in codice rosso, le sue condizioni sono apparse subito gravissime (trauma al bacino e a una gamba) e si trova in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro e delle forze dell'ordine.