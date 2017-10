Un aperitivo classico a Palazzo Attems sulle note del pianoforte di Mattia Fusi

GORIZIA – Si conclude domenica 15 ottobre alle 11 nella elegante cornice di Palazzo Attems a Gorizia il ciclo dei concerti aperitivo promosso dall’Associazione Chamber Music in collaborazione con Banca Mediolanum, Gasbena Matica e Pecar pianoforti. Tre concerti d’eccezione che portano il ‘sigillo’ di un un ottimo brindisi offerto dai grandi vini Livio Felluga. L'appuntamento è con il talentuoso pianista Mattia Fusi, toscano classe 1997, diplomato al Conservatorio di Firenze sotto la guida di Cecilia Giuntoli, a soli 18 anni con il massimo dei voti e lode. Per l’occasione proporrà un piano recital su musiche di Dmitrij Shostakovich (Preludio e Fuga n.4 in mi minore op.87), César Franck (Preludio, Corale e Fuga), Franz Liszt (da Années de pèlérinage, Sonetto 104 del Petrarca, Ballata n.2 in si minore S.171). L’ingresso è aperto alla città, info: www.acmtrioditrieste.it



Il pianista Mattia Fusi

Mattia Fusi ha partecipato con successo a varie manifestazioni e concorsi musicali: 1° premio al XVII Concorso internazionale 'Vittoria Ca_a Righetti' di Cortemilia e 1° premio assoluto al Concorso di Interpretazione Musicale 'Carlo Mosso' di Alessandria (2009), 1° premio al XXVIII Concorso Pianistico Nazionale 'J.S. Bach' - Città di Sestri Levante (2013). Suonando in duo con Francesco Darmanin (clarinetto), ha conseguito il 1° premio assoluto al VI Concorso Musicale 'Città di Firenze' Premio Crescendo 2015. Nel 2016, come solista, ha ottenuto il 1° premio al I Concorso Nazionale per Giovani Musicisti 'Città di Cremona'. Nel 2017, è risultato vincitore, come solista, del 1° premio al 24° Concorso Nazionale Pianistico 'G. Rospigliosi' e 1° premio all’ VIII Concorso Musicale 'Città di Firenze' Premio Crescendo 2017. Ha tenuto concerti sia come solista sia in formazioni cameristiche. In trio e in duo, ha conseguito la borsa di studio di musica da camera 'Vittorio Chiarappa', istituita dal Conservatorio 'Luigi Cherubini' di Firenze negli anni 2014 e 2015. Nel giugno 2015 ha debuttato con l’Orchestra del Carmine, suonando il Primo Concerto op.25 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ha partecipato a master class e seminari tenuti da illustri docenti, fra cui Paolo Bordoni, Alfonso Ghedin, Pietro Rigacci, Bruno Canino, Enrico Bronzi, Yegana Akhundova e Siavush Gadjiev. Attualmente studia con Siavush Gadjiev presso la Glasbena Matica di Trieste.