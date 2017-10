Al quartiere fieristico di Gorizia torna 'SposaExpo', la vetrina del matrimonio

GORIZIA - Sotto la regia della friulana Eventi&Co. (organizzatrice di uno dei più importanti eventi a livello nazionale nell’ambito Wedding: la fiera Udinesposa che si tiene ormai da quasi 15 anni nel Quartiere Fieristico Udinese) nell’ambito di un ampio progetto dedicato al wedding ed il territorio del Friuli Venezia Giulia sabato 14 e domenica 15 organizza la quarta edizione di 'SposaExpo - Gorizia e Nova Gorica' l’unica fiera di settore 'transfontaliera'.



Oltre cinquanta aziende

L’evento, nel padiglione B della Fiera di Gorizia, è dedicato principalmente alle coppie dell’isontino e della Venezia Giulia, infatti, ha un grosso seguito anche nella vicina Slovenia dalla quale ogni anno provengono centinaia di visitatori. Saranno oltre una cinquantina le aziende del settore matrimoniale che esporranno i loro prodotti oltre che a mettersi a disposizione delle future coppie di sposi per elargire consigli ed informarli sulle tendenze dei prossimi mesi. Si potranno ammirare abiti da sposa, sposo e cerimonia, confrontarsi con fotografi e cineoperatori, informarsi sui servizi di intrattenimento e musica, scegliere il proprio anello nuziale o l’auto che vi accompagnerà alla chiesa, farsi consigliare sull’acconciatura ed il make up o su come completare il proprio nido d’amore. Il tutto accompagnato da passerelle, dimostrazioni, degustazioni varie e brindisi di benvenuto.



La Wedding Economy

L’indotto commerciale che l’organizzazione del matrimonio movimenta è di grande importanza in quanto coinvolge numerose e variegate categorie economiche tanto da generare una vera e propria 'Economia Wedding'- dice Noselli Oscar, storico organizzatore di Udinesposa e coordinatore del progetto: «Da anni stiamo lavorando per creare un’interazione altamente professionale fra le aziende ed i futuri sposi. Per questo motivo abbiamo creato Il nuovo marchio Sposo&Sposa FVG che, nello specifico, è un progetto molto ampio di servizi dedicati alle aziende e ai potenziali fruitori che comprende anche l’avviamento di quello che viene definito il 'turismo del wedding' e che prevede nel 2018 una quindicina di tappe nei luoghi e nelle location più caratteristiche della regione oltre ai due importanti eventi fieristici proposti a Udine e Gorizia».



Orari

Gli orari di Sposaexpo sono sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso è gratuito. Ulteriori informazioni sull’evento si possono trovare sul sito www.sposaexpo.it e sulla pagina Facebook: sposaexpogo