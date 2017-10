Panariti, Eduka2 è cooperazione attiva con la Slovenia

GORIZIA - «Cooperazione è una parola chiave nelle relazioni tra il Friuli Venezia Giulia e i territori confinanti, in particolare in ambito scolastico». Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Istruzione, Loredana Panariti, alla presentazione del progetto europeo Eduka2, sviluppato nell'ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Ita-Slo 2014-20 al fine di sviluppare una governance transfrontaliera dell'istruzione.



L'iniziativa, che sarà sostenuta da un budget di 775.000 euro (di cui 659.175 euro dal Fesr, 60.000 da contributi pubblici e 56.325 da privati) e si svilupperà in 18 mesi, prosegue le attività avviate con il precedente progetto Eduka e mira a rafforzare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito dell'istruzione con la creazione di strumenti didattici e modelli formativi condivisi, in particolare negli istituti scolastici e nelle università del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia.



Panariti ha evidenziato che «c'è la necessità di costruire percorsi in grado di mettere in relazione tra loro insegnanti e ragazzi che vivono nelle vicinanze del confine. Si tratta di costruire percorsi di conoscenza che si trasformino in fili capaci di rafforzare le relazioni tra i nostri territori con un'attenzione anche alla tutela dell'ambiente. È un'iniziativa che travalica la valenza educativa e assume grande rilevanza sul piano civile». Il progetto prevede la creazione di una rete di cooperazione transfrontaliera formata da scuole, atenei, centri di ricerca ed enti delle minoranze nazionali e linguistiche, attraverso la quale verranno predisposte linee guida, metodi e contenuti condivisi per l'armonizzazione dei sistemi d'istruzione e formazione. Altri aspetti contemplati sono la formazione condivisa dei docenti sul trasferimento dei modelli didattici e la predisposizione di procedure di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali per studenti e laureati transfrontalieri tra Italia e Slovenia.



Eduka2 vede la partecipazione quale partner associati della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Ufficio scolastico regionale e del ministero per l'Istruzione, la scienza e lo sport della Slovenia, ai quali si aggiungono l'Istituto sloveno di ricerche, l'Insitut za narodnostna vprasanja, la Società filologica friulana, l'Università di Nova Gorica, l'Università Ca' Foscari e l'Università del Litorale.