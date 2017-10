Sviluppo sostenibile e nuove sfide per la comunicazione sociale e pubblica

GORIZIA – Discutere e condividere strategie innovative e linguaggi efficaci mirati per la comunicazione sociale centrata sui temi di sviluppo sostenibile. È l’obiettivo del workshop 'Viaggio nella comunicazione sociale: verso gli obiettivi di sostenibilità', rivolto a studenti universitari, studiosi, operatori ed esperti di comunicazione e pubblicità sociale, amministratori locali e cittadinanza. L’appuntamento, ad accesso libero, è per giovedì 19 ottobre dalle 11 alle 13 nell’aula 3 della sede goriziana dell’ateneo friulano, in via Santa Chiara 1.



Interventi tematici e tavola rotonda

L’iniziativa si svolgerà attraverso interventi tematici e una tavola rotonda, coordinati da Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso, terrà un intervento su Pubblicità Progresso, la comunicazione sociale per la sostenibilità. Francesco Marangon, delegato dell’Ateneo friulano per le problematiche inerenti la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, parlerà de La formazione sostenibile per i comunicatori sociali. Fabrizio Cattelan di Animaimpresa Fvg interverrà su Valore condiviso e sostenibilità. Alessio Gratton, consigliere regionale, tratterà Formazione, comunicazione ed economia solidale in Fvg.



Workshop

Il workshop è organizzato dai corsi di laurea e laurea magistrale in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine in collaborazione con la Fondazione Pubblicità Progresso, l’associazione Animaimpresa Fvg e il patrocinio del comune di Gorizia. L’iniziativa costituisce la tappa goriziana del road show su territorio regionale 'Settimana dell’educazione allo sviluppo sostenibile', promosso da LaREA Laboratorio regionale di educazione ambientale di Arpa Fvg e si colloca nella ricca agenda di appuntamenti che culmineranno nella seconda edizione Festival della Comunicazione Sociale, in programma il 28 novembre 2017 alla Triennale di Milano.



Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

«L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – ricorda Renata Kodilja - propone un programma ambizioso di cambiamento sociale, economico e culturale di sviluppo collettivo planetario e pone al contempo nuove sfide di comunicazione ed engagement agli esperti e ai comunicatori sociali e pubblici. Progetti innovativi di pubblicità e comunicazione sociale possono contribuire a modificare e migliorare comportamenti e atteggiamenti collettivi rispetto a temi di grande interesse comune». In questi ultimi anni sono aumentate sia le campagne di comunicazione volte a stimolare l’adozione di comportamenti sostenibili, sia le iniziative che mirano alla sensibilizzazione collettiva sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. «Il workshop – conclude Kodilja - si pone l’obiettivo di individuare best practice, case study e campagne nazionali e internazionali che costituiscano materiale di studio».