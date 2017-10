GORIZIA - Rinaldo Bellato, collezionista rivolese, utilizza vecchie cartoline postali del 1900 per ricavarci...delle calamite! Bellato, dopo aver pubblicato e autoprodotto (lo scorso dicembre) il suo primo libro 'Bella Rivoli le cartoline raccontano dal 1900 al 1980' dà vita ad un progetto per realizzare delle calamite originali, surrealiste, e al contempo storiche della citta di Rivoli (To). Un modo per valorizzare le bellezze artistiche regionali e italiane facendo conoscere ai più, il magico mondo sconosciuto delle cartoline illustrate.



Rinaldo Bellato

Da sempre collabora nell'azienda di famiglia la 'Bellato Arredamenti' di Rosta, dove tra il 2003 e il 2004 organizza mostre itineranti di manifesti di Ugo Nespolo in alcune città piemontesi (Asti, Carmagnola e Giaveno) e la mostra al Museo dell'Auto di Torino 'Dame motori e uniformi' con la partecipazione del Museo della Moda di Gorizia e del Museo della Cavalleria di Pinerolo. Dopo il successo del libro 'Bella Rivoli le cartoline raccontano dal 1900 al 1980' (oltre 300 copie vendute) recentemente intraprende la nuova attività legata alle storie cittadine: la creazione originale e rivisitata di magneti con i luoghi storici di alcune città italiane.



Le cartoline magnetiche

Bellato realizza calamite per oltre 25 città del Piemonte: Torino e provincia, Rivoli, Avigliana, Pinerolo, Venaria Reale, Giaveno, Chieri e poi Cuneo, Bra, Cherasco,Saluzzo, e da poco Mondovi e Vicoforte, con novità ogni settimana. Da poco abbraccia la prima città al di fuori della sua regione natia: Gorizia. Le calamite del capoluogo isontino si trovano presso la rivendita Tabaccheria Zandona di via Carducci 45, presenti in 3 serie cittadine che ben presto saranno arricchite da nuovi modelli.

Calamite di Gorizia come antiche cartoline (© Rinaldo Bellato)