'Me contro Te' i fidanzati star del web al Tiare Shopping

VILLESSE - Sofia Scalia e Luigi Calagna in arte 'Sofì e Luì - Me contro Te' sono i fidanzati più popolari della rete e saranno ospiti al Tiare Shopping sabato 21 ottobre dalle 16 per una Signing Session con i propri affezionati fan. Nell’Area Media World - Swarovski dello shopping centre di Villesse incontreranno i loro fan per foto e autografi di rito. Per poter partecipare all'evento è necessario ritirare il Pass disponibile all'Infopoint di Porta Tiare (maggiori informazioni su www.tiareshopping.com).



Coppia sul web e nella realtà

Le star del web, 25 anni lui e 20 lei, sono fidanzati con la passione comune per i video originali e divertenti, per il canto e per la recitazione. Fin dagli inizi, era il l’ottobre del 2014, si sono conquistati una fetta importante di pubblico arrivando a diventare campioni di engagement complessivo nel mese di agosto 2017. Sono passati due anni dalla loro prima pubblicazione e Sofì e Luì continuano a conquistare il pubblico con la propria simpatia, spontaneità e semplicità. Ogni giorno sul loro canale YouTube 'Me contro Te', che conta più di un milione e 400 mila iscritti, pubblicano un video ispirato alla loro quotidianità, alle loro amicizie, alla scuola, alla loro storia ma anche filmati divertenti con sfide ed esperimenti originali, incontrando il consenso dei propri fan. Nel 2016 hanno raddoppiato il loro impegno con l'apertura di un altro canale YouTube dedicato alla loro passione per il canto e solo un anno dopo sono sbarcati in Tv nella serie 'Like Me' su Disney Channel dove vengono svelati i segreti della loro quotidianità.